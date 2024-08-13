تعاون بين "أعمال" الأسرية و"العناية بالمكتبات" لتعزيز التنمية الثقافية والمجتمعية

من جانبه، رحّب الأمين العام عبدالرزاق القشعمي، بتوقيع الاتفاقية مع جمعية العناية بالمكتبات الخاصة والتي تسهم في تحقيق أهداف جمعية العناية بتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي، ورفع الوعي المعلوماتي؛ لارتباطه بجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية 2030، وتوفير بنية معرفية وأدبية للباحثين، وأصحاب المكتبات يتم من خلالها التواصل والاستفادة المتبادلة بين الأعضاء.