تعاون بين "أعمال" الأسرية و"العناية بالمكتبات" لتعزيز التنمية الثقافية والمجتمعية

وقّعت جمعية أعمال للتنمية الأسرية اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية العناية بالمكتبات الخاصة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والأفكار التطويرية بين الطرفين.
مثّل جمعية أعمال للتنمية الأسرية الأمين العام عبدالرزاق بن عبدالله القشعمي؛ فيما مثّل جمعية العناية بالمكتبات الخاصة الدكتور محمد بن عبدالله المشوح رئيس مجلس الإدارة.
وتضمنت الاتفاقية التعاون في المجالات التنموية المشتركة بين الجمعيتين، بما يخدم المجتمع ويعود بالخير على المستفيدين ضمن منظومة من العمل التكاملي الذي يعزز مسارات التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.
من جانبه، رحّب الأمين العام عبدالرزاق القشعمي، بتوقيع الاتفاقية مع جمعية العناية بالمكتبات الخاصة والتي تسهم في تحقيق أهداف جمعية العناية بتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي، ورفع الوعي المعلوماتي؛ لارتباطه بجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية 2030، وتوفير بنية معرفية وأدبية للباحثين، وأصحاب المكتبات يتم من خلالها التواصل والاستفادة المتبادلة بين الأعضاء.
وأوضح القشعمي أن توقيع الاتفاقية يأتي امتدادًا لحرص جمعية أعمال على مد جسور التعاون والشراكة مع القطاع غير الربحي لدعم وتمكين برامج وأنشطة الجمعية وتحقيق الاستدامة فيها، بما يسهم في تحقيق الريادة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي.