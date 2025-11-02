إخاء تنظم ملتقى التطوع الاحترافي بالمدينة المنورة

نظّمت مؤسسة "إخاء" لرعاية الأيتام ملتقى التطوع الاحترافي لأبنائها الأيتام في المدينة المنورة، ضمن سلسلة من الملتقيات التي تقيمها في مختلف مناطق المملكة، بهدف تمكين الأيتام وتعزيز دورهم المجتمعي.
وتضمّن الملتقى عددًا من الفعاليات والبرامج التطوعية التي ركّزت على إكساب المشاركين مهارات مهنية وحياتية، وبناء شبكة علاقات مهنية واجتماعية من خلال التواصل المباشر مع الخبراء والمستشارين، إضافة إلى تحفيزهم على العمل التطوعي وتعزيز قيم العطاء والانتماء المجتمعي.
وسعى الملتقى إلى تجسيد مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الجهات المشاركة، وتحفيز المجتمع المحلي على المساهمة في دعم الأيتام من خلال التطوع الاحترافي. كما اشتمل على ورش عمل تدريبية، وجلسات استشارية مع مختصين، وفرص تطوعية في مسارات مهنية تخصصية، بهدف اكتشاف وصقل المهارات وبناء الكفاءات.
وأوضح الدكتور محمد بن عمر العيد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إخاء"، أن المؤسسة تهدف من خلال هذه المبادرات إلى دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في الوصول إلى مليون متطوع، وذلك عبر تعزيز ممارسات التطوع الاحترافي وتمكين الأيتام من مختلف الأعمار.
وأكد "العيد" أن الملتقى يُعد منصة نوعية لنقل الخبرات والمعارف من قادة القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي إلى الأيتام، بما يسهم في تطوير مساراتهم المهنية والشخصية.
واختتم بتقديم الشكر للجهات الداعمة والمشاركة، لدورها في تعزيز العمل الإنساني والاجتماعي وتحقيق التكامل في مسار التنمية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، انسجامًا مع الرؤية الوطنية الطموحة.