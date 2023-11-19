صالح الغامدي مقيّم ومحكم معتمد لبرامج جراحة التجميل والترميم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

صدرت موافقةُ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على قبول الدكتور صالح بن عبدالله الغامدي كمقيّم ومحكّم معتمد لبرامج جراحة التجميل والترميم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على مستوى المملكة العربية السعودية.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور صالح بن عبدالله الغامدي من الكفاءات الوطنية المؤهلة ذات الخبرات والتجارب العلمية والعملية، ويعمل حاليًّا استشاريًّا ورئيسًا لاقسام جراحات التجميل والترميم وجراحة اليد والجراحة المجهرية وإعادة تشكيل الجمجمة بمستشفيات الحمادي بالرياض، ورئيسًا لقسم التدريب الأكاديمي والتطوير المستمرّ بمجموعة مستشفيات الحمادي.
وقد تقلّد العديد من المناصب الإدارية والأكاديمية خلال مسيرته: المشرف العام على أقسام جراحة التجميل في التجمع الصحي الأول - المنطقة الشرقية، ورئيس أقسام جراحة التجميل ووحدة الحروق بشبكة الدمام الصحية، ومستشفى النساء والولادة والأطفال بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية "سابقاً"، رئيس البورد السعودي في جراحة التجميل "٢٠٢١-٢٠٢٣" التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أستاذ مساعد ورئيس أقسام الجراحة بجامعة الباحة "سابقًا"، استشاري جراحة التجميل والترميم في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة "سابقًا"، وعمل ممتحنًا خارجيًّا في البورد السوداني لجراحة التجميل - المجلس القومي السوداني ٢٠١٤، وبروفيسور زائر في جراحة التجميل وجراحة اليد - جامعة عجمان الطبية ٢٠٠٨-٢٠١١م.