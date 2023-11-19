صالح الغامدي مقيّم ومحكم معتمد لبرامج جراحة التجميل والترميم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

وقد تقلّد العديد من المناصب الإدارية والأكاديمية خلال مسيرته: المشرف العام على أقسام جراحة التجميل في التجمع الصحي الأول - المنطقة الشرقية، ورئيس أقسام جراحة التجميل ووحدة الحروق بشبكة الدمام الصحية، ومستشفى النساء والولادة والأطفال بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية "سابقاً"، رئيس البورد السعودي في جراحة التجميل "٢٠٢١-٢٠٢٣" التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أستاذ مساعد ورئيس أقسام الجراحة بجامعة الباحة "سابقًا"، استشاري جراحة التجميل والترميم في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة "سابقًا"، وعمل ممتحنًا خارجيًّا في البورد السوداني لجراحة التجميل - المجلس القومي السوداني ٢٠١٤، وبروفيسور زائر في جراحة التجميل وجراحة اليد - جامعة عجمان الطبية ٢٠٠٨-٢٠١١م.