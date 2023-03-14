92 طالبًا وطالبة يؤدون الاختبار التحريري لأولمبياد اللغة الإنجليزية ELO بالطائف

انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أولمبياد اللغة الإنجليزية ELO العالمي 2023م، تحت عنوان Social Media؛ والذي يُقام لأول مرة في المملكة، وتتنافس فيه الفرق العمرية للصغار (6-10)، والكبار (11-17)، وتنظمه إدارتا النشاط الطلابي (للبنين والبنات)، ويستمر لمدة 3 أيام.
وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم بالطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف، والدكتور رأفت بن علي جمبي مشرف عام النشاط العلمي بالوزارة، ومنسق أولمبياد اللغة الإنجليزية، ومساعدي المدير العام للشؤون التعليمية "بنين وبنات".
وأدى، مساء اليوم، 92 طالبًا وطالبة يمثلون 14 إدارة تعليمية اختبارًا تحريريًا في اللغة الإنجليزية تمهيدًا لخوض منافسات الأولمبياد والذي يهدف إلى الارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية وأساليب البحث العلمي الحديث لدى الطلاب والطالبات من خلال تدريبهم وإشراكهم في المنافسات المحلية والدولية، وتحقيق رؤية المملكة 2030 م.
ويستهدف الأولمبياد ترشيح أفضل الطلبة الفائزين للفئة العمرية (6-10 سنوات)، وكذلك الفئة العمرية (11-17 سنة)؛ للمشاركة في الأولمبياد العالمي للغة الإنجليزية ( (ELO 2023، والذي يُقام تحت شعار: (Social Media) في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 21-23 رمضان 1444هـ.
وشهد الأولمبياد الوطني مشاركة طلاب وطالبات المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي من الفئات العمرية التي تتراوح بين 6 و17 عامًا، وكذلك وجود 25 مدربًا ومدربة لمهارات اللغة الإنجليزية سيتم ترشيح 5 منهم للمشاركة في الأولمبياد العالمي، وكذلك حضور 6 محكمين للتدريب على إدارة المسابقات الدولية والعالمية.
وثمّن الدكتور الشريف ثقة وزارة التعليم وقياداتها في تعليم الطائف لاستضافة هذا الأولمبياد، مؤكدًا أن تعليم الطائف قد أكمل جاهزيته بسائر الوسائل التي تدعم مثل هذه اللقاءات، والتي تربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتطويره.
وأشار إلى حرص وزارة التعليم لتشجيع الطلاب والطالبات على امتلاك لغة أخرى غير اللغة العربية لتأهيلهم للحياة الجامعية وسوق العمل من خلال اكتساب المهارات والخبرات التي تصقل شخصياتهم، متمنيًا لجميع الفرق التوفيق وطيب الإقامة.