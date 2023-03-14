92 طالبًا وطالبة يؤدون الاختبار التحريري لأولمبياد اللغة الإنجليزية ELO بالطائف

وأدى، مساء اليوم، 92 طالبًا وطالبة يمثلون 14 إدارة تعليمية اختبارًا تحريريًا في اللغة الإنجليزية تمهيدًا لخوض منافسات الأولمبياد والذي يهدف إلى الارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية وأساليب البحث العلمي الحديث لدى الطلاب والطالبات من خلال تدريبهم وإشراكهم في المنافسات المحلية والدولية، وتحقيق رؤية المملكة 2030 م.