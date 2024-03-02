تعرّف على جهود مشرفي فعاليّات "جادة حائل".. ورسائل شكر المستفيدين

أكد لـ"سبق" عديد من المشاركين في القرية التراثية بجادة الإبل، سواءً المحال التجارية أو الأسر المنتجة، الاهتمام البالغ الذي وجدوه من المشرف العام على الفعاليّات في الجادة صالح المشاري، وكذلك من المشرف على القرية صالح الشغدلي، اللذين بذلا قصارى جهدهما لتلبية كل المطالب.