تعرّف على جهود مشرفي فعاليّات "جادة حائل".. ورسائل شكر المستفيدين

أكد لـ"سبق" عديد من المشاركين في القرية التراثية بجادة الإبل، سواءً المحال التجارية أو الأسر المنتجة، الاهتمام البالغ الذي وجدوه من المشرف العام على الفعاليّات في الجادة صالح المشاري، وكذلك من المشرف على القرية صالح الشغدلي، اللذين بذلا قصارى جهدهما لتلبية كل المطالب.
وقالت "أم نواف" إن المشرف على القرية أصبح يمر كل نصف ساعة متفقدًا الدكاكين، وتلقي الملاحظات والعمل عليها فورًا ما خلق لديهم الطمأنينة التامة، وتلبية احتياجاتهم وجدولتها ووضع وقت متوقع لتنفيذها.
من جهة أخرى، شكر عددٌ من أصحاب المباسط المدفوعة في القرية التاريخية المشرفين على القرية، وذلك بحرصهم على السؤال عنهم عند تأخرهم، وكذلك حرصهم على تسهيل نقل المستلزمات في حالة الحاجة إليها خلال أوقات منع دخول السيارات من الساعة الثانية وحتى الساعة العاشرة مساءً.