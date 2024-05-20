"إغاثي الملك سلمان" يُكرم جمعية "إنسان" بالرياض

ونوّه "المحارب" بتكريم جمعية "إنسان" والجمعيات الأهلية المحلية، من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يعد تشجيعًا لدورها في مساندة المركز وتحقيق التشارك لدعم الأعمال الإنسانية خارج المملكة ومواجهة تحديات الأزمات الإنسانية.