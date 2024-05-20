"إغاثي الملك سلمان" يُكرم جمعية "إنسان" بالرياض

كرّم المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، اليوم، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان".
جاء ذلك خلال حفل نظّمه المركز لتكريم الجمعيات الأهلية المحلية المنفذة لمشروعات المركز خارجيًا لعام 2023؛ حيث تسلّم التكريم مدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب.
ونوّه "المحارب" بتكريم جمعية "إنسان" والجمعيات الأهلية المحلية، من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يعد تشجيعًا لدورها في مساندة المركز وتحقيق التشارك لدعم الأعمال الإنسانية خارج المملكة ومواجهة تحديات الأزمات الإنسانية.
وقال: إن المركز منح الجمعية في وقت سابق شهادة مزاولة النشاط الإنساني خارج المملكة، مما يؤكد تميز "إنسان" في العمل التطوعي.
وأضاف أن المركز وقّع مع الجمعية برنامجًا تنفيذيًا؛ لدعم ورعاية الأيتام في محافظة حضرموت بجمهورية اليمن.
ويهدف البرنامج إلى دعم ورعاية الأيتام والتخفيف من معاناتهم وتيسير سبل العيش والتعليم لهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التعليمية والمهنية لأسر الأيتام.
وأوضح "المحارب" أن المملكة كانت وما زالت تدعم المجتمعات المتضررة حول العالم، وتمد يد العطاء والبذل للمنكوبين وتقدم المبادرات والمساعدات الإنسانية؛ لتحسين الظروف المعيشية لهم، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.