رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية يشكر مدير تعليم الطائف على تميز المشاركة في البطولة العربية بالأردن
تلقى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي خطاب شكر وتقدير من رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الدكتور صالح بن محمد العريفي، نظير ما حققته الإدارة العامة للتعليم في الطائف من منجزات متميزة خلال مشاركتها في البطولة الرياضية المدرسية العربية الـ25، التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية (عمّان) خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس 2025م.
وأشاد الدكتور العريفي بما قدّمه طلاب وطالبات تعليم الطائف من أداء مشرّف ومنافسة فاعلة أسهما في تحقيق العديد من النتائج المميزة في مختلف الألعاب، مؤكدًا أن تلك النجاحات جاءت ثمرة لجهود الإدارة ومنسوبيها في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها.
كما ثمّن رئيس الاتحاد الدعم المستمر الذي يوليه تعليم الطائف للأنشطة الرياضية المدرسية، وما يقدّمه من برامج نوعية تهدف إلى تعزيز روح المنافسة والانتماء وبناء جيل يتمتع بالصحة والنشاط والقيادة، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في المجالين الرياضي والتعليمي.
من جانبه، أعرب الدكتور سعيد الغامدي عن شكره وتقديره للدكتور صالح العريفي على هذا التكريم، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاح وتميّز هو نتاج تكامل الجهود بين المدرسة والإدارة وأولياء الأمور، إلى جانب دعم وزارة التعليم للبرامج والأنشطة التي تعزز قدرات الطلبة وتفتح أمامهم آفاق التميز والإبداع.