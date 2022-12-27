"بن سمار": مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل صرح كبير وحلم تحقق

وتابع "بن سمار" أنه كأحد المهتمين بمجال الإبل يشعر بالفخر والسعادة لهذا المحفل الكبير الفاخر، الذي رفع من جودة الإبل وعزز من روح التنافس والتحدي بترتيت وبتنظيم عالي الجودة، وبمستوى رفيع جدًّا وتحت سقف واحد فيه العدل والمساواة بإذن الله، وكذلك المحافظة على هذا الموروث الذي يعبّر عن تاريخ حافل من الفخر والعزة؛ حيث إننا شاهدنا في الآونة الأخيرة زيادة الحرص من المهتمين بمجال الإبل على إبلهم والمحافظة عليها؛ بل وشاهدنا أكثر من ذلك أنها أصبحت بأسعار عالية فأصبحت ذات قيمة تجارية كبيرة تعبّر عن أهمية الإبل في تاريخ الإنسان العربي.