تكثيف جهود التوعية في "رماح" للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

وشملت الحملة: زيارات ميدانية للشركات في المحافظة، والتواصل مع المجمعات التجارية؛ لتحفيز العاملين فيها على أخذ اللقاح، إضافة إلى توجيه التوعية المباشرة للأهالي في الأماكن العامة وتقديم التطعيم لهم.