تكثيف جهود التوعية في "رماح" للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

كثّف تجمعُ المراكز الصحية بمحافظة رماح، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني؛ جهودَه التوعوية لتعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع المحلي للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.
وشملت الحملة: زيارات ميدانية للشركات في المحافظة، والتواصل مع المجمعات التجارية؛ لتحفيز العاملين فيها على أخذ اللقاح، إضافة إلى توجيه التوعية المباشرة للأهالي في الأماكن العامة وتقديم التطعيم لهم.
كما زارت فرقُ التجمع مختلفَ القطاعات الحكومية؛ لتقديم اللقاح في مقرّاتها، ضمن مبادرة "خذها لا تتردَّد" التي تهدف إلى تسهيل وصول اللقاح لأكبر شريحة ممكنة من الأفراد، وتعزيز الحماية الصحية لهم.