الدوادمي.. "مواطن" يتبرع ببناء مبنى صحي لقريته "أم المناشير"

في عمل مميز وغير مستغرب على أبناء الوطن، تقدم رجل الأعمال فالح سفر العتيبي، بتبرع تمثل في بناء مقر صحي لقريته، كنوع من المشاركة المجتمعية وبذل المال في مشاريع الخير.
وفي التفاصيل؛ رعى محافظ الدوادمي خالد بن محمد البابطين، توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي الثالث، ممثلاً في الدكتور ناصر الخليوي والمتبرع فالح سفر العتيبي لإنشاء مبنى "صحى أم المناشير"، بحضور عدد من أعضاء المجلس المحلي والأهالي.
وقدم "البابطين" شكره للمتبرع على هذا العمل الذي يخدم بلدة أم المناشير، مؤكداً على أهمية مشاركة المواطنين المجتمعية في جميع المجالات الخدمية والتنموية.