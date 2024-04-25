الدوادمي.. "مواطن" يتبرع ببناء مبنى صحي لقريته "أم المناشير"

في عمل مميز وغير مستغرب على أبناء الوطن، تقدم رجل الأعمال فالح سفر العتيبي، بتبرع تمثل في بناء مقر صحي لقريته، كنوع من المشاركة المجتمعية وبذل المال في مشاريع الخير.