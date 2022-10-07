55 تحصيناً وإغلاقاً.. محافظ الزلفي يُكَرّم أعضاء لجنة الآبار المهجورة

من جانبه، أعرب "السلمان" عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي على دعمه وتوجيهاته في تشكيل اللجنة سريعًا لمتابعة الآبار المهجورة تماشيًا مع توجيهات وزارة البيئة والمياه والزراعة في مشروعها لتحصين وإغلاق الآبار المهجورة، وعلى ضوئها بدأت اللجنة عملها على استقبال بلاغات المواطنين ورصدها وتحديد مواقع الآبار المهجورة أو غير المعروف أصحابها؛ لتحصينها أو إغلاقها من أجل سلامة المواطنين، موضحًا أن الدور الأبرز في ذلك كان للمواطنين من خلال تفاعلهم وبلاغاتهم التي سهلت الوصول لتلك الآبار حتى وصلنا بفضل من الله إلى تحصين وإغلاق 55 بئرًا خلال فترة قصيرة.