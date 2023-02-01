جامعة بيشة تُطلق حملةً توعويةً عن الوقاية من مرض السرطان

نظّمت كلية العلوم الطبية التطبيقية، ممثلة في اللجنة التنفيذية للأنشطة الطلابية، اليوم الأربعاء؛ حملةً توعوية عن مرض السرطان وطرق الوقاية منه.
تأتي الحملة بمشاركة طلاب وطالبات، وتحت إشراف عددٍ من أعضاء هيئة التدريس، ضمن فعاليات الأنشطة الطلابية، بمناسبة الأسبوع الخليجي للسرطان.
وتستهدف الحملة منسوبي الجامعة وكل شرائح المجتمع؛ حيث تركز على تعزيز دور التوعية والتثقيف بأهمية الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وطرق الوقاية والعلاج منها، إضافة إلى الاستفادة من البرامج والفعاليات التوعوية والتعريفية ذات الصلة بهذا المرض.
يذكر أن هذه الحملة يستفيد منها 250 من جمهور الزائرين والموظفين، ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للجامعة؛ لرفع مستوى الوعي الثقافي والصحي.