جامعة بيشة تُطلق حملةً توعويةً عن الوقاية من مرض السرطان

وتستهدف الحملة منسوبي الجامعة وكل شرائح المجتمع؛ حيث تركز على تعزيز دور التوعية والتثقيف بأهمية الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وطرق الوقاية والعلاج منها، إضافة إلى الاستفادة من البرامج والفعاليات التوعوية والتعريفية ذات الصلة بهذا المرض.