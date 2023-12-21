عملية ناجحة لاستخراج جسم غريب من حلق رضيع بمستشفى رجال ألمع

ونوه استشاري التخدير بأهمية دور الأسرة في اختيار الألعاب المناسبة لعمر الطفل، حيث يجب أن تتوافق تلك الألعاب مع معايير السلامة العالمية، لأن الأجزاء الصغيرة من الألعاب تشكل خطرًا كبيرًا عند بلعها، كما نصح أنه في حالة الشك من قِبل الوالدين بأن الطفل ابتلع أي جسم غريب التوجه به إلى أقرب قسم طوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.