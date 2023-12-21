عملية ناجحة لاستخراج جسم غريب من حلق رضيع بمستشفى رجال ألمع

قام فريق طبي بمستشفى رجال ألمع باستخراج جزء لجسم غريب عالق في حلق طفل يبلغ من العمر (8 أشهر) ، مما تسبب في انسداد القنوات الهوائية العلوية، في عملية استغرقت 5 دقائق.
وفي التفاصيل، فقد أحضر الطفل لطوارئ المستشفى بحالة حرجة إثر بلع جسم غريب (لعبة أطفال) ، كان قد عَلِق في القنوات الهوائية العلوية؛ مما تَسَبّب في اختناق وعدم القدرة على التنفس والبلع.
وقرر الفريق الطبي بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة نقل الطفل إلى غرفة العمليات وإخضاعه للتخدير الكلي لاستخراج ذلك الجسم؛ حيث تمت العملية بنجاح ودون حدوث مضاعفات - ولله الحمد -، وغادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة بعد مكوثه (24) ساعة تحت الملاحظة.
وتضمن الفريق الطبي استشاري التخدير الدكتور أحمد حسيب ، وبمشاركة اختصاصي الجراحة الدكتور أسامة كاملي والدكتورة إيمان علام.
ونوه استشاري التخدير بأهمية دور الأسرة في اختيار الألعاب المناسبة لعمر الطفل، حيث يجب أن تتوافق تلك الألعاب مع معايير السلامة العالمية، لأن الأجزاء الصغيرة من الألعاب تشكل خطرًا كبيرًا عند بلعها، كما نصح أنه في حالة الشك من قِبل الوالدين بأن الطفل ابتلع أي جسم غريب التوجه به إلى أقرب قسم طوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.