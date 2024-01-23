الرياض تحتضن منتدى "الالتزام البيئي 2024".. 25 فبراير المقبل

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اليوم الثلاثاء، عن تنظيمه لمنتدى "الالتزام البيئي 2024"، في الرياض، يومي 25 و26 فبراير المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم المركز سعد المطرفي: إن المنتدى سينطلق في نسخته الأولى بمفهوم جديد يكشف عن مستقبل أكثر إشراقًا للبيئة.
وأشار "المطرفي" إلى مشاركة عدد من الخبرات العالمية والمحلية في جلسات المنتدى؛ للنقاش حول أحدث التقنيات البيئية والفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن المنتدى سيقدم تجربة غير تقليدية لزواره خلال يومي العرض، انطلاقًا من استهداف مشاركة الشباب والمجتمع في تجربة تفاعلية تحت مسمى "مقهى الاستدامة"، بالإضافة إلى ورش العمل الخاصة بهما والتي سيثريها متحدثون ذوو خبرات عريضة في المجال.
ويهدف المنتدى في نسخته الأولى إلى تسليط الضوء على عدد من المحاور والموضوعات الاستراتيجية المهمة التي تتعلق بالاستدامة البيئية؛ منها: مساهمة القطاع الحكومي والخاص في خلق مستقبل بيئي أكثر إشراقًا، وكيف سيتم تحقيق الأهداف البيئية للمملكة المتوافقة مع رؤية 2030، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال المتحدث الرسمي لمركز الالتزام البيئي: إن المنتدى سيمنح الفرصة للزوار للتعرف على أبرز الابتكارات التقنية المتطورة التي تعزز الحفاظ على البيئة، وتفتح المجال لمشاركة فعّالة للقطاع الخاص.
سواء بتبنيها في المنشآت ذات الأثر السلبي على البيئة، أو في الاستثمارات على الصعيدين المحلي والدولي، وانعكاس ذلك على الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الأوساط البيئية "الماء والهواء والتربة"، وبالتالي رفع مستوى جودة الحياة داخل المملكة.