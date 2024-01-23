الرياض تحتضن منتدى "الالتزام البيئي 2024".. 25 فبراير المقبل

ويهدف المنتدى في نسخته الأولى إلى تسليط الضوء على عدد من المحاور والموضوعات الاستراتيجية المهمة التي تتعلق بالاستدامة البيئية؛ منها: مساهمة القطاع الحكومي والخاص في خلق مستقبل بيئي أكثر إشراقًا، وكيف سيتم تحقيق الأهداف البيئية للمملكة المتوافقة مع رؤية 2030، وفق أفضل الممارسات العالمية.