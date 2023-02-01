نائب وزير الموارد البشرية يرعى افتتاح "ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023م"

نيابة عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رعى نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، افتتاح "ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023" وانطلاق فعالياته في فندق الرياض إنتر كونتننتال، اليوم الأربعاء.
حضر وشارك في الملتقى؛ عدد كبير من المختصين والمسؤولين ومديري القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات ورؤساء الهيئات والمنظمات المحلية وأكاديميين ومختصين في برامج المسؤولية الاجتماعية ورؤساء ومديري الجمعيات الأهلية ورؤساء لجان الغرف التجارية للمسؤولية الاجتماعية ورؤساء ومديري أقسام المسؤولية الاجتماعية في الشركات والمؤسسات.
بدئ الحفل بالسلام الملكي ثم آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأستاذ عبدالله بن سليمان المهنا الرئيس التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية كلمة الافتتاح، رحب فيها بالحضور والمشاركين ورفع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ونائبه، وعرج على جدول الملتقى وأبرز برامجه وفعاليّاته.
بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ ومسيرة وإنجاز وأهداف جمعية المسؤولية المجتمعية، ثم ألقى سعود السبيعي رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة ضافية أوضح فيها أهمية العمل المجتمعي وسعي الجمعية لتجسير الفجوة بين القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص وغير الربحي في مجال المسؤولية الاجتماعية، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية الاجتماعية، وتأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية، إضافة إلى نشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية المجتمعية ورصد تجارب المسؤولية المجتمعية لدى الجهات ذات العلاقة.
توالى بعدها إلقاء الكلمات فكان دور كلمة الشركات الراعية لهذا الملتقى ألقاها الأستاذ وجدي الغبان الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين، بعد ذلك ألقى معالي الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية كلمة الوزارة، رفع فيها شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والشكر موصول لإدارة جمعية المسؤولية المجتمعية واللجنة الإعلامية، وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحديد يوم 23 مارس من كل عام يومًا للمسؤولية الاجتماعية.
بعد ذلك تم تكريم رعاة الحفل وهم على التوالي: شركة أرامكو، شركة الخطوط السعودية للتموين، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الشركة السعودية سدافكو، شركة توكيلات الجزيرة، شركة بوان، ووكالة الأنباء السعودية (واس) واستلمت الدرع البندري حبرم.
وفي الختام قدمت جمعية المسؤولية المجتمعية درعًا تذكاريًا لنائب وزير الموارد البشرية للتنمية المجتمعية الأستاذ ماجد الغانمي.
بعد ذلك بدأت جلسات الملتقى لليوم الأول على النحو التالي:
الجلسة الأولى ناقشت بناء مفهوم وثقافة المسؤولية وأدارها الدكتور عبدالعزيز الشلهوب، بمشاركة عددٍ من المتحدثين وهم: الدكتور مبارك البقمي مدير عام المسؤولية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية، الأستاذ عبدالرحمن العقيل نائب محافظ هيئة الأوقاف، الأستاذ مشاري آل صالح مدير إدارة مواصفات الخدمات بهيئة المواصفات والمقاييس، وعسكر الحارثي الرئيس التنفيذي لمركز التنمية المستدامة بغرفة الرياض.
واستعرضت الجلسة الثانية مساهمة الشركات في جائحة كورونا باعتبارها خدمة اجتماعية مميزة ومقدرة، وأدار الجلسة الدكتور عامر العنزي عضو هيئة تدريس ومستشار، وبمشاركة المتحدثين: الدكتور إبراهيم الحيدري الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي، والأستاذة الدكتورة زينب أبو طالب عضو مجلس الشورى، ومنى الغامدي مدير المسؤولية المجتمعية بوزارة الطاقة، وبدر الخنبشي الرئيس التنفيذي للمنصة الوطنية للتبرعات.