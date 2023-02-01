نائب وزير الموارد البشرية يرعى افتتاح "ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023م"

توالى بعدها إلقاء الكلمات فكان دور كلمة الشركات الراعية لهذا الملتقى ألقاها الأستاذ وجدي الغبان الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين، بعد ذلك ألقى معالي الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية كلمة الوزارة، رفع فيها شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والشكر موصول لإدارة جمعية المسؤولية المجتمعية واللجنة الإعلامية، وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحديد يوم 23 مارس من كل عام يومًا للمسؤولية الاجتماعية.