"مكافحة السرطان": 41 متدرباً اجتازوا برنامج التدريب التعاوني بمختلف التخصصات

أعلنت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، ممثلة في إدارة التدريب والعمل التطوعي عن تقرير برنامج التدريب التعاوني للعام الدراسي 2023 – 2024م، حيث شهد البرنامج انضمام (41) متدرباً ومتدربة من مختلف التخصصات والجامعات.
وأوضحت الجمعية أن التدريب شمل (6) تخصصات مختلفة، وهي تخصص الخدمة الاجتماعية، تخصص العلاقات العامة تخصص المحاسبة، تخصص الخدمات اللوجستية، تخصص تقنية إدارة أنظمة الشبكات وتخصص الاتصالات.
كما بلغ إجمالي المؤسسات التعليمية التي ينتسب لها المتدربون (4) جهات، وهي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعهد البيان العالي للتدريب، مما يعكس تنوع الخلفيات الأكاديمية والمصادر التعليمية للمشاركين في البرنامج.
ويستهدف برنامج التدريب التعاوني في الجمعية طلاب درجة الدبلوم والبكالوريوس، حيث يقدم البرنامج فرصة لتنمية المواهب الوطنية الشابة والطموحة ورفع مستوى المعرفة وزيادة المهارات العلمية والعملية، من خلال منحهم فرصًا تدريبية تناسب تخصصاتهم.