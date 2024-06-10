"مكافحة السرطان": 41 متدرباً اجتازوا برنامج التدريب التعاوني بمختلف التخصصات

كما بلغ إجمالي المؤسسات التعليمية التي ينتسب لها المتدربون (4) جهات، وهي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعهد البيان العالي للتدريب، مما يعكس تنوع الخلفيات الأكاديمية والمصادر التعليمية للمشاركين في البرنامج.