"معروف الرياض" تواصل نشر برامج حملة "اعتناء"

كما نشرت الهيئة، محتوى برامجها التوعوية "وبالوالدين إحسانًا"، و"ولا تسرفوا"، عبر اللوحات التوعوية، بالتعاون مع العديد من الجهات، وشملت مركز شرطة البطحاء، ومركز الدفاع المدني بالسويدي الغربي، ومكتبة جرير، والمراكز التجارية، والحدائق العامة، وفي مراكزها الإشرافية.