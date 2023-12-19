"معروف الرياض" تواصل نشر برامج حملة "اعتناء"

تواصل هيئةُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض، نشرَ برامج حملة "اعتناء"؛ بهدف المساهمة في البناء الفكري السليم، وتحصين النشء والشباب من الأفكار الضالّة.
وتحظى تلك البرامج، التي أطلقها في وقت سابق أمير منطقة الرياض، بتوجيه واهتمام مدير عام الفرع بالمنطقة الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، ومتابعة من رئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ إبراهيم بن محمد آل عتيق.
كما نشرت الهيئة، محتوى برامجها التوعوية "وبالوالدين إحسانًا"، و"ولا تسرفوا"، عبر اللوحات التوعوية، بالتعاون مع العديد من الجهات، وشملت مركز شرطة البطحاء، ومركز الدفاع المدني بالسويدي الغربي، ومكتبة جرير، والمراكز التجارية، والحدائق العامة، وفي مراكزها الإشرافية.