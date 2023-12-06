خلال جولة تفقدية.. "أمين عسير" يقف على المشروعات التنموية بـ"ظهران الجنوب"

زار أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي يوم أمس محافظة ظهران الجنوب؛ لتفقّد المحافظة والمشاريع القائمة.
وكان في استقبال "الجالي" فور وصوله مقر البلدية، رئيس بلدية ظهران الجنوب المهندس أحمد محمد عوير، ومديرو ورؤساء الأقسام والموظفون بالبلدية.
وفور وصول المهندس "الجالي" قام بجولة ميدانية داخل المحافظة؛ للاطلاع على سير العمل في المشاريع التي تم تنفيذها، بالإضافة للمشاريع القائمة التي تسير حسب الجدول الزمني المرسوم لها.
واستمع المهندس "الجالي" إلى شرح مفصل من رئيس بلدية ظهران الجنوب حول تلك المشاريع المنفذة والمشاريع المستقبلية التي سوف ترى النور قريبًا داخل المحافظة والقرى التابعة لها.
والتقى خلال الجولة جمعًا من أهالي المحافظة، واستمع لمطالباتهم وآرائهم فيما يخص المواقع الخدمية والتراثية والاستثمارية، والتي حرص على أن تكون محافظة ظهران الجنوب كبقية محافظات منطقة عسير في أتم وأجمل حلَّة قريبًا بإذن الله تعالى.
وأوضح أنه تم رصد ميزانية كبيرة لتنفيذ الخطط القادمة التي سيلمسها المواطنون في الوقت القريب بمحافظة ظهران الجنوب أسوةً ببقية محافظات منطقة عسير، باعتبارها من أولويات أمير المنطقة وفق رؤية 2030.
وبعد ذلك قام بتكريم عدد من منسوبي بلدية ظهران الجنوب، إضافةً لإعلاميي المحافظة.
وفي ختام زيارته أبدى "الجالي" إعجابه بما شاهده من أعمال تنموية مثل الحدائق والمشاريع التي تنفذها بلدية ظهران الجنوب بكل جودة ومواصفات عالية بجهود وإشراف رئيس البلدية المهندس أحمد عوير، ومنسوبي البلدية من مهندسين ومراقبين وموظفين الذين يعملون كفريق واحد لما يخدم المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها.