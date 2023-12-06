خلال جولة تفقدية.. "أمين عسير" يقف على المشروعات التنموية بـ"ظهران الجنوب"

والتقى خلال الجولة جمعًا من أهالي المحافظة، واستمع لمطالباتهم وآرائهم فيما يخص المواقع الخدمية والتراثية والاستثمارية، والتي حرص على أن تكون محافظة ظهران الجنوب كبقية محافظات منطقة عسير في أتم وأجمل حلَّة قريبًا بإذن الله تعالى.