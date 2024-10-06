الطائف تشهد تدشين جمعية الوفاء الحركية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

وتهدف الجمعية وفقًا لما أكدهُ لـ "سبق" ثامر بن عبد الله آل رزق اليامي رئيس مجلس الإدارة، لخدمة ذوي الإعاقة بمحافظة الطائف، وتوفير كل ما يحتاجون إليه من خدمات، والتنسيق مع الجهات الحكومية، والعمل على تذليل سائر الصعاب التي قد يواجهونها.