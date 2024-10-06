الطائف تشهد تدشين جمعية الوفاء الحركية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

دشن مجموعة من الأعضاء الفاعلين، جمعية الوفاء الحركية بمحافظة الطائف، في حفلٍ أُقيم بقاعة أريديوم.
وتهدف الجمعية وفقًا لما أكدهُ لـ "سبق" ثامر بن عبد الله آل رزق اليامي رئيس مجلس الإدارة، لخدمة ذوي الإعاقة بمحافظة الطائف، وتوفير كل ما يحتاجون إليه من خدمات، والتنسيق مع الجهات الحكومية، والعمل على تذليل سائر الصعاب التي قد يواجهونها.
الجمعية كان قد صدر بشأنها شهادة الترخيص من قِبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ليتم بعد ذلك تدشينها رسميًا.
ويتكون أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية من: ثامر بن عبد الله آل رزق اليامي رئيس مجلس الإدارة، وناصر بن عبد الله البقمي نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور خالد وصل الله الثمالي عضوًا، ومبارك بن راشد اليامي عضوًا، والدكتورة سميرة العتيبي عضوًا، والمدير التنفيذي عدنان الحدايدي.