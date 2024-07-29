"مكتب وزارة الرياضة بشقراء" يشارك في مهرجان "فلفل شقراء 4"

يشارك مكتب وزارة الرياضة بمحافظة شقراء، في مهرجان الفلفل الرابع بعدد من الفعاليات، للتعريف بما تقدمه الاتحادات والأندية الرياضية من ألعاب تنافسية سواءً حركية أو ذهنية.
وتضمنت مشاركات مكتب وزارة الرياضة بشقراء في المهرجان، تنظيم عدد من الألعاب المتنوعة في: البلوت، والبلياردو، وتنس الطاولة، والريشة، وكرة القدم، والسلة.
وحظي جناح مكتب وزارة الرياضة، بحضور كثيف، وزيارة محافظ شقراء عادل البواردي، ورئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عمر السحيباني، ورئيس بلدية شقراء المهندس فهد الرميح، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والمسؤولين من داخل وخارج المحافظة.
ويهدف مكتب وزارة الرياضة من المشاركة، إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة ووزارة الرياضة، والتفاعل والترابط داخل المنظومة المجتمعية، وتوثيق وترسيخ مفهوم العادات الصحية بين أفراد المجتمع.
كما يهدف إلى المساهمة في تحفيز أصحاب الأمراض المزمنة لممارسة الرياضة، وزيادة نسبة الممارسين، وخلق مجتمع صحي وحيوي.