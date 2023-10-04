وفد من الكلية التقنية بجدة يزور جامعة "كاوست"

والتقى الوفد نائب رئيس الجامعة للشؤون الحكومية سليمان الثنيان، الذي تحدث عن برامج "كاوست" المتطورة التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة المهتمة بالتطوير المستمرّ للمنظومة التعليمية على كل المستويات، وعلى مستوى "كاوست" كجامعة أبحاث دولية للدراسات العليا في مجال العلوم والتقنية، والتي أتاحت الفرصة للوصول إلى أحدث المرافق والمختبرات البحثية والاستفادة من خبرات نخبة بارزة من أعضاء هيئة تدريس من جميع أنحاء العالم، إضافة للحصول على تجربة أكاديمية فريدة ومتنوعة.