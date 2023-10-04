وفد من الكلية التقنية بجدة يزور جامعة "كاوست"

زار وفد من الكلية التقنية بجدة، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"؛ لتعزيز التعاون الثنائي في الابتكار والموهبة والمجالات ذات العلاقة بين الجهتين.
والتقى الوفد نائب رئيس الجامعة للشؤون الحكومية سليمان الثنيان، الذي تحدث عن برامج "كاوست" المتطورة التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة المهتمة بالتطوير المستمرّ للمنظومة التعليمية على كل المستويات، وعلى مستوى "كاوست" كجامعة أبحاث دولية للدراسات العليا في مجال العلوم والتقنية، والتي أتاحت الفرصة للوصول إلى أحدث المرافق والمختبرات البحثية والاستفادة من خبرات نخبة بارزة من أعضاء هيئة تدريس من جميع أنحاء العالم، إضافة للحصول على تجربة أكاديمية فريدة ومتنوعة.
ونوّه "الثنيان" إلى تكامل البرامج الأكاديمية والأنشطة الخدماتية التقنية؛ لتعزيز مهارات الطلاب الباحثين، وبناء مقوماتهم على أسس جديدة تعزّز تفاعلهم مع التطورات المتسارعة باتجاه تكوين مجتمع المعرفة في المنطقة والعالم.
من جهته عبر عميد الكلية "م. عبدالرؤوف بن سعيد حبيب الله"، عن سعادته وفريقه بزيارة هذه الجامعة الفريدة من نوعها، مشيدًا بالتطور العلمي الكبير الذي حققته الدولة، خصوصًا من خلال المجال الذي تركز على الجامعة نحو ثقافة التميز في العلوم والأبحاث الموجهة لتحقيق أهداف تعالج تحديات كبيرة للمملكة العربية السعودية والعالم.
عقب ذلك أجرى الوفد جولة تعريفية على مرافق الجامعة، بدأها بزيارة متحف العلوم والتقنية في الإسلام بالجامعة، والذي يستعرض سيرة العلماء المسلمين الذين ساهموا في العلوم والتكنولوجيا خلال العصر الذهبي الأول للإسلام في الفترة بين "650م" و"1650م"، والكشف عن مساهماتهم التي أثرت الحضارة الحديثة.
كما اطّلع الوفد على مرافق المكتبة وشرح مفصل لعدد من المرافق كمبنى "الخوارزمي" ومجمع "الابتكار"؛ حيث عرض عدد من المبتكرين التقنيين من الكلية ابتكاراتهم ومناقشتها في المجمع الذي يعدّ منصّة جاهزة وفورية تلبّي كل احتياجات الطلبة البحثية بسرعة وكفاءة.
وفي ختام الزيارة تسلّم "الثنيان" هدية تذكارية من المهندس "حبيب الله"، الذي قدّم شكره وتقديره للجامعة على استضافة الوفد في هذه الزيارة التي تعزّز تبادل الخبرات والمعرفة وسبل التعاون الذي يخدم أبناء الوطن.
وكان رئيس قسم البحث والابتكار التقني باسم آل جلي، قد نسق لهذه الزيارة مع نظرائه في جامعة "كاوست" منذ وقت مبكر.
وأبدى "آل جلي" ارتياحَه لما تحقّق من أهداف مهمة تضيف للعمل البحثي في كلية التقنية، وتسرع من الوصول إلى تحقيق الغايات التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030.