جامعة حفر الباطن تحتفل بتخريج الدفعة التاسعة من طلابها.. الأحد المقبل

يرعى الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، ونيابة عن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء يوم الأحد القادم الموافق 15 ذو القعدة 1444 هـ، حفل جامعة حفر الباطن لتخريج الدفعة التاسعة من طلابها، وذلك بالملعب الرياضي لنادي الباطن.