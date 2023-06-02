جامعة حفر الباطن تحتفل بتخريج الدفعة التاسعة من طلابها.. الأحد المقبل

يرعى الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، ونيابة عن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء يوم الأحد القادم الموافق 15 ذو القعدة 1444 هـ، حفل جامعة حفر الباطن لتخريج الدفعة التاسعة من طلابها، وذلك بالملعب الرياضي لنادي الباطن.
وتفصيلاً، يبلغ عدد الخريجين والخريجات 4375 في مراحل الماجستير والبكالوريوس والدبلوم المتوسط ودرجة المشاركة.
ومن ناحيته، أكد رئيس الجامعة الدكتور صالح بن مفلح آل صقر حرص أمير المنطقة الشرقية، على الاهتمام بالجامعة، والذي يأتي امتدادًا لعناية القيادة الرشيدة -أعزّها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، والدعم المتواصل لكل ما يتّصل بالعلم والتعليم.
وثمّن رئيس الجامعة حضور ومشاركة الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن لأبنائه وبناته الخريجين والخريجات فرحتهم بهذا اليوم، ووقوفه الدائم الداعم لمسيرة الجامعة.