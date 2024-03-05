"تقنية أبها" تنظّم حفلًا بمناسبة "يوم التأسيس"

وأضاف "آل كاسي": حقّقت مملكتنا الحبيبة في سنوات قليلة قفزات حضارية لا مثيل لها في جميع المجالات "الاقتصادية، والتعليمية، والأمنية، وغيرها"، حتى أصبحت مضرب الأمثال في محيطها الإقليمي من ناحية الرخاء والاستقرار والتنمية، وهنا لا بد أن يعي شبابنا دورهم في رفعة شأن وطنهم.