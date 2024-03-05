"تقنية أبها" تنظّم حفلًا بمناسبة "يوم التأسيس"

نظّمت الكليةُ التقنية بأبها، وكالة شؤون المتدربين، الثلاثاء؛ حفلًا بمناسبة "يوم التأسيس"، استعرض جوانب الثقافة السعودية لنشأة الدولة ومراحل نموها.
جاء ذلك بحضور عميد الكلية الدكتور يحيى آل كاسي، ووكيلَي الكلية للتدريب المهندس سالم الغامدي، ولشؤون المتدربين المهندس فهد آل مبارك، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريب، وعدد كبير من المتدربين.
وبدأ الحفل بالسلام الوطني السعودي، ثم افتتح العميد والوكلاء المعرض المصاحب للحفل الذي اشتمل على العديد من المعروضات التراثية للمجتمع السعودي.
ورفع عميد الكلية، خلال الحفل، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وسموّ ولي عهده الأمين صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفقه الله، والأسرة الكريمة الحاكمة وللشعب السعودي كافة.
وقال: إن "يوم التأسيس" هو ذكرى الكفاح والسعي وراء توحيد هذا الكيان العملاق في سبيل النهوض بالمملكة وترسيخ ركائز وقيم العدل والمساواة، ونحن نحتفل في هذا اليوم تعبيرًا لما نشعر به من محبّة وتقديرًا لصانعي التاريخ ورافعي راية التوحيد.
وأضاف "آل كاسي": حقّقت مملكتنا الحبيبة في سنوات قليلة قفزات حضارية لا مثيل لها في جميع المجالات "الاقتصادية، والتعليمية، والأمنية، وغيرها"، حتى أصبحت مضرب الأمثال في محيطها الإقليمي من ناحية الرخاء والاستقرار والتنمية، وهنا لا بد أن يعي شبابنا دورهم في رفعة شأن وطنهم.
وتابع: في هذا السياق جاءت رؤية 2030، كخطوة إيجابية رائعة تركز على فئة الشباب، لما يملك من مهارات وقدرات، وأيضًا من منطلق الإيمان بقدراتهم وتوظيفها في عملية البناء والتطور؛ بهدف تحقيق رؤية 2030.
كما عبّر الدكتور يحيى آل كاسي عن شكره وتقديره لوكالة الكلية لشؤون المتدربين وإدارة الأنشطة، على الجهود المبذولة لتنظيم هذا الحفل الرائع.