محافظ أبو عريش يتابع انطلاقة العام الدراسي الجديد

تابع محافظ أبو عريش شاهر بن شهاب الجنفاوي، صباح اليوم الأحد، انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445، بعدد من مدارس المحافظة.
واستمع لشرح مفصل من مدير مكتب التعليم بالمحافظة الدكتور إبراهيم محزري عن خطط سير العمل للعام الدراسي الحالي.
وشارك طلاب مدرسة مجمع صلاح الدين الابتدائية حفل استقبال الطلاب المستجدين بالمدرسة.
وأشاد الجنفاوي بجهود إدارة المكتب وقيادات التعليم بالمحافظة والكوادر التعليمية من معلمين ومعلمات على جهودهم المتميزة في إنجاح انطلاقة العام الدراسي.
وشكر أولياء أمور الطلاب على حرصهم واسهامهم في انطلاقة العام الدراسي بكل جدية وتفاني، متمنيا لأبنائه الطلاب التوفيق والنجاح.