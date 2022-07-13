لتعاملهم الطبي السريع مع عائلته.. مواطن يوزّع هدايا على منسوبي مستشفى الخرمة العام

وزّع أحد المواطنين على العاملين بمستشفى الخرمة العام، مجموعة من الهدايا من "الرّطب" و"دهن العود" وفاكهة مشكلة؛ تقديرًا لهم على تعاملهم الطبي السريع مع بعض الحالات المرضية في عائلته.
وقال المواطن "لؤي محمد الشريف"، لـ"سبق" إنه خلال مراجعته بقسم الطوارئ والعيادات بمستشفى الخرمة العام لبعض الحالات المرضية من أفراد عائلته، رأى حسن التعامل والتشخيص الطبي السريع من العاملين، وحرصهم على تقديم الخدمة الصحية حتى ولو في ساعات متأخرة من الليل، وهو ما جعله يفكر بتقديم مبادرة شكر لهم.
وأضاف: ذهبت لمدير المستشفى، وطلبت منه أن يسمح لي بتقديم بعض الهدايا البسيطة للكادر الطبي والإداري، والذي بدوره رحّب بالمبادرة.
وذكر "الشريف" أنه اختار أن يهديهم اليوم "الرطب" و"دهن العود" والفاكهة، كمواطن يقدر جهد هؤلاء المقيمين الذين يعملون في بلد الخير والأمن والأمان.
بدوره قدّم مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاع السبيعي، شكره وتقديره للمواطن "لؤي الشريف" على هذه المبادرة التي لها بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية للكادر الصحي.