لتعاملهم الطبي السريع مع عائلته.. مواطن يوزّع هدايا على منسوبي مستشفى الخرمة العام

وقال المواطن "لؤي محمد الشريف"، لـ"سبق" إنه خلال مراجعته بقسم الطوارئ والعيادات بمستشفى الخرمة العام لبعض الحالات المرضية من أفراد عائلته، رأى حسن التعامل والتشخيص الطبي السريع من العاملين، وحرصهم على تقديم الخدمة الصحية حتى ولو في ساعات متأخرة من الليل، وهو ما جعله يفكر بتقديم مبادرة شكر لهم.