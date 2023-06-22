أمين العاصمة المقدَّسة يفتتح معرض "رحلة الحاجّ"

وأشارت إلى عرض عدد من الصور الفوتوغرافية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة (مشعر عرفات ومشعر منى ومشعر مزدلفة) وكذلك عدد من المعالم الدينية والتاريخية بمكة المكرمة، إضافة إلى عرض أفلام قصيرة عن رحلة الحج من خلال الشاشات الإلكترونية التفاعلية الموجودة في المعرض.