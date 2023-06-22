أمين العاصمة المقدَّسة يفتتح معرض "رحلة الحاجّ"

افتتح أمين العاصمة المقدَّسة المكلَّف صالح بن علي التركي، اليوم، معرض "رحلة الحاج"؛ في مجمع الراجحي بحي النسيم بمكة المكرمة، والذي يضم أكثر من 50 لوحة فوتوغرافية.
جاء ذلك ضمن أنشطة الأمانة لإثراء التجربة الدينية والثَّقافية لضيوف الرَّحمن، بحضور: وكلاء الأمين، ومديري العموم، وعددٌ من منسوبي الأمانة والزُّوَّار.
وأوضحت مدير عام الاتصال المؤسسي بالأمانة دانيا بنت عبدالقادر تركستاني أن المعرض يهدف إلى إبراز جماليات رحلة الحج عبر مراحلها المختلفة من خلال العديد من اللوحات الفوتوغرافية الموثقة بعدسات مصوري الأمانة.
وأشارت إلى عرض عدد من الصور الفوتوغرافية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة (مشعر عرفات ومشعر منى ومشعر مزدلفة) وكذلك عدد من المعالم الدينية والتاريخية بمكة المكرمة، إضافة إلى عرض أفلام قصيرة عن رحلة الحج من خلال الشاشات الإلكترونية التفاعلية الموجودة في المعرض.
وأكَّدت "تركستاني" حرص أمانة العاصمة المقدَّسة على إثراء التجربة الدينيَّة والثقافيَّة لضيوف الرحمن، وتوثيقها بالصُّور والمشاهد لحجاج بيت الله الحرام في مكَّة والمشاعر المقدَّسة؛ حيث انطلقت فكرة معرض: "رحلة الحاج"؛ بهدف توثيق الرِّحلة الدينيَّة، وإبراز جماليات رحلة الحج بعدسات مصوري الأمانة التي رصدت رحلة الحج عبر مراحل متعددة وعدد من المعالم المهمة والمراحل التاريخية في هذه الرحلة المباركة.
ودعت الحجَّاج والمعتمرين والزُّوَّار إلى زيارة المعرض والتمتع بأركانه من اليوم ولمدة ثلاثة أيام متتالية.