في يوم الوطن.. "الأسمري": المؤسس اعتنى بمكتبات الطائف لتحقيق الريادة العلمية

وأشار "الأسمري" إلى النوع الآخر مكتبة مسجد عبدالله بن عباس التي تأسست ١٢٩٩هـ/١٨٧٤م على يد الوالي العثماني محمد رشيد الشرواني، ويعود أقدم مخطوط بها للنصف الأول من القرن السادس هجري ككتب وقفيه منذ تلك الحقبة التاريخية وللحفاظ عليها أصدر المؤسس رحمه الله أمرًا بإعادة ترتيبها وتنظيمها وتسجل كل الكتب والمخطوطات في سجلين على نموذج واحد أحدهما محفوظ لدى مديرية الأوقاف والآخر لدى أمين المكتبة؛ ليسهل جردها وتم ترميمها، ونقلت للمدرسة الابتدائية بالطائف، ثم أعيدت الكتب والمخطوطات لمكانها عام ١٣٥٤هـ/١٩٣٥م.