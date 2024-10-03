"تعليم الطائف" يختتم البرنامج التدريبي حول خطط المخاطر والأزمات في بيئة العمل

وفي التفاصيل، يهدف البرنامج التدريبي إلى تنفيذ منهجية استراتيجية لإدارة المخاطر والأزمات في بيئة العمل عند طريق توفير البيئة التعليمية الآمنة والسليمة الخالية من المخاطر والأزمات بجميع أنواعها والتي تؤثر في جهود الإدارة لتحقيق أهدافها، العمل على نشر الوعي بأهمية إدارة المخاطر والأزمات، مع تحديد المخاطر والأزمات التي تعيق تحقيق الأهداف، ووضع الآليات والإجراءات الوقائية والعلاجية التي تعيق تحقيق الأهداف ومن ثم بناء آليات تنفيذية للمتابعة والقياس والتقويم في إدارة المخاطر والأزمات في بيئة العمل.