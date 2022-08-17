الطائف.. حادث مروِّع يصيب 6 أشخاص على طريق الجنوب السياحي

أعلن مستشفى السحن بني سعد في محافظة ميسان حالة الطوارئ؛ وذلك بعد تلقِّي بلاغ بوقوع حادث مروري على طريق الجنوب السياحي؛ نتج منه إصابة ست حالات، منها حالة حرجة، وأربع إصابات متوسطة، وواحدة مستقرة.
وأوضح سراج الحميدان، المتحدث الرسمي بصحة الطائف، أن قِسم الطوارئ بمستشفى السحن تلقَّى بلاغًا بوقوع حادث؛ وعلى الفور تم تحريك فرقتَين إسعافيتَين لمساندة الهلال الأحمر.
وفور وصول جميع الحالات تم عمل الإجراءات الإسعافية والعلاجية لهم، وتم استقبال ست حالات، منها حالة حرجة؛ تم على الفور إحالتها لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، كما تم تحويل أربع حالات أخرى بعد تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية لهم، فيما غادرت حالة واحدة المستشفى.