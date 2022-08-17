الطائف.. حادث مروِّع يصيب 6 أشخاص على طريق الجنوب السياحي

وفور وصول جميع الحالات تم عمل الإجراءات الإسعافية والعلاجية لهم، وتم استقبال ست حالات، منها حالة حرجة؛ تم على الفور إحالتها لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، كما تم تحويل أربع حالات أخرى بعد تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية لهم، فيما غادرت حالة واحدة المستشفى.