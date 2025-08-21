محافظ تربة يدشّن مهرجان التمور الثامن بمشاركة واسعة من المزارعين

من جهته، أوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة تربة أن المهرجان يهدف إلى فتح قنوات تسويقية للمزارعين، والتعريف بالميزات النسبية التي تتمتع بها المحافظة، ودعم الحراك الزراعي في منطقة مكة المكرمة، إضافةً إلى تعزيز تبادل الخبرات بين المزارعين في المحافظات المجاورة، بما يسهم في تطوير قطاع التمور ورفع مستوى التنافسية على مستوى المملكة.