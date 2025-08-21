محافظ تربة يدشّن مهرجان التمور الثامن بمشاركة واسعة من المزارعين

دشّن محافظ تربة، مرزوق بن عابد المطيري، فعاليات مهرجان التمور الثامن بالمحافظة، والذي يستمر لمدة شهرين في الساحة الشعبية، بتنظيم وإشراف من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وبمشاركة واسعة من منتجي التمور.
وأشاد المطيري خلال جولته في أجنحة المهرجان بما شاهده من تنوع في أصناف التمور وجودة الإنتاج، مثمنًا جهود المزارعين وتميزهم، وحاثًّا إياهم على مواصلة العناية بهذا المنتج الزراعي المهم. كما وجّه الدعوة لأهالي المحافظة والمراكز التابعة لها لزيارة المهرجان والاستفادة من المنتجات والخدمات التي يقدمها طوال فترة انعقاده.
من جهته، أوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة تربة أن المهرجان يهدف إلى فتح قنوات تسويقية للمزارعين، والتعريف بالميزات النسبية التي تتمتع بها المحافظة، ودعم الحراك الزراعي في منطقة مكة المكرمة، إضافةً إلى تعزيز تبادل الخبرات بين المزارعين في المحافظات المجاورة، بما يسهم في تطوير قطاع التمور ورفع مستوى التنافسية على مستوى المملكة.