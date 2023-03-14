"ابن معمر" يُدشن فعاليّات "أسبوع البيئة" بالقويعية

دشن محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، اليوم الثلاثاء، بمول القويعية، انطلاق الأسبوع البيئي تحت شعار "بيئتك تعرفك" بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقويعية محمد بن عبدالرحمن الختلان وعددٍ من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة.
وتتضمن الأركان المصاحبة في فعاليّات أسبوع البيئة بالقويعية، مشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية، يتخللها توزيع شتلات منزلية وبرية، وتوعية بيئية، وتوعية للحرائق، بالإضافة إلى مرسم للأطفال وهدايا، وكذلك توزيع شتلات صديقة للبيئة للدوائر الحكومية.
كما يتخلل تلك البرامج -التي تمتد على مدار 7 أيام متواصلة- العديدُ من الفعاليّات ومنها إطلاق المبادرات التطوعية والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر الثقافة البيئية وحماية الموارد الطبيعية وزيادة الغطاء النباتي.