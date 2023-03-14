"ابن معمر" يُدشن فعاليّات "أسبوع البيئة" بالقويعية

وتتضمن الأركان المصاحبة في فعاليّات أسبوع البيئة بالقويعية، مشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية، يتخللها توزيع شتلات منزلية وبرية، وتوعية بيئية، وتوعية للحرائق، بالإضافة إلى مرسم للأطفال وهدايا، وكذلك توزيع شتلات صديقة للبيئة للدوائر الحكومية.