"الراجحي" يدشن بوابة "بنك العيون" ضمن مشروعات التحول الرقمي لـ "خالد التخصصي"

يُذكر أن بنك العيون بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعد أكبر بنك للعيون في المنطقة ويخدم أكثر من 40 مستشفى ومركزًا داخل المملكة وخارجها ويقوم البنك بتزويد المستفيدين بكل الأنسجة المطلوبة في عمليات العيون مثل : القرنيات والصُلبة وإعداد الأغشية الأمنيوسية محليًا وذلك من عام 1998م، والغشاء الأمنيوسي هو الطبقة الداخلية المكونة للمشيمة المحيطة بالجنين في رحم الأم، إضافة إلى تقديم مختلف الخدمات الأخرى مثل برنامج التبرع بالقرنية بعد الوفاة (ساعدني لأرى) وزراعتها للمرضى المحتاجين في المملكة العربية السعودية، وتنفيذ البرامج التوعوية والتعليمية، ويملك بنك العيون بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تاريخًا عريقًا وقيمة كبيرة ولديه تعاون مع أعرق بنوك ومراكز أبحاث أمراض العيون في أمريكا.