نزلاء التأهيل الشامل بتيماء يزورون المواقع الأثرية بالمحافظة

الجدير بالذكر أن مكتب تعليم تيماء قد أطلق برنامجًا تعاونيًا بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، يشمل زيارة طلاب التعليم العام والجامعي والتقني، وأهم الأماكن الأثرية والثقافية في المحافظة، وتأتي المبادرة امتداداً للتعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومكتب التعليم بتيماء لتعريف الأجيال القادمة بتاريخ وحضارة تيماء الممتدة عبر القرون.