نزلاء التأهيل الشامل بتيماء يزورون المواقع الأثرية بالمحافظة

قام مركز التأهيل الشامل بتيماء بزيارة للمواقع الأثرية، لتعريف نزلاء المركز بتاريخ المواقع والحضارات التي تحتضنها المحافظة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
وتتميز المواقع الأثرية بتيماء بتجهيزها لخدمة ذوي الإعاقة من وضع أماكن مخصصة للتمكن من الصعود بالكراسي المجهزة وكذلك الممرات الخاصة بهم.
وقد قام فريق من الهيئة الملكية باستقبالهم وشرح تاريخ المواقع الأثرية بالمحافظة، منها معبد صلم القديم وبئر هداج وسوق الناجم.
الجدير بالذكر أن مكتب تعليم تيماء قد أطلق برنامجًا تعاونيًا بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، يشمل زيارة طلاب التعليم العام والجامعي والتقني، وأهم الأماكن الأثرية والثقافية في المحافظة، وتأتي المبادرة امتداداً للتعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومكتب التعليم بتيماء لتعريف الأجيال القادمة بتاريخ وحضارة تيماء الممتدة عبر القرون.