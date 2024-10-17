منسوبو قسم التخطيط بـ"تعليم مكة" يهنئون مدير إدارة التطوير والتحول بمناسبة "يوم المدير"

من جانبه، قدم الثبيتي شكره الجزيل لقيادة الدولة الحكيمة، مثنيًا على مدير عام تعليم مكة المكرمة ومساعديه، لما يبذلونه من جهود في الرقي بالمجتمع التعليمي في مكة.