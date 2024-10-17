منسوبو قسم التخطيط بـ"تعليم مكة" يهنئون مدير إدارة التطوير والتحول بمناسبة "يوم المدير"

زار منسوبو قسم التخطيط بإدارة تعليم مكة المكرمة، مدير إدارة التطوير والتحول بالإدارة، سعود سعيد الثبيتي، لتهنئته بمناسبة يوم المدير.
وأعرب المشرفون والإداريون عن شكرهم وتقديرهم لمديرهم المحفز، على دوره القيادي البارز وجهوده المخلصة في دعمهم خلال العام الدراسي.
من جانبه، قدم الثبيتي شكره الجزيل لقيادة الدولة الحكيمة، مثنيًا على مدير عام تعليم مكة المكرمة ومساعديه، لما يبذلونه من جهود في الرقي بالمجتمع التعليمي في مكة.
كما أثنى على المشرفين والموظفين العاملين معه، مؤكدًا أنهم السر وراء نجاح الإدارة في تحقيق الأهداف المنشودة.