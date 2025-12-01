برعاية أمير الباحة.. تدشين مبادرة تشجير مركز ناوان بمشاركة واسعة من الجهات الرسمية والمجتمعية

وانطلقت الفعاليات على الشارع العام وشارع الثلاثين التابع لبلدية المخواة، حيث زرع المحافظ أبو خشيم أولى الشتلات، إيذانًا ببدء الحملة التي شهدت مشاركة ميدانية واسعة من المدارس (بنين وبنات)، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجمعية الباحة الخضراء، والجمعيات الخيرية، والفرق الكشفية والتطوعية، وأكاديمية SF7 الرياضية.