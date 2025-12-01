برعاية أمير الباحة.. تدشين مبادرة تشجير مركز ناوان بمشاركة واسعة من الجهات الرسمية والمجتمعية

دُشنت صباح اليوم الاثنين مبادرة تشجير مركز ناوان، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة – حفظه الله – وذلك في خطوة تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء وتعزيز الوعي البيئي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج "السعودية الخضراء".
وجرى التدشين بحضور محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، ورئيس بلدية المخواة المهندس سعيد صالح الزهراني، ورئيس مركز ناوان عبدالعزيز بن شاكر العمري، ورئيس الغرفة التجارية بالمخواة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة.
وانطلقت الفعاليات على الشارع العام وشارع الثلاثين التابع لبلدية المخواة، حيث زرع المحافظ أبو خشيم أولى الشتلات، إيذانًا ببدء الحملة التي شهدت مشاركة ميدانية واسعة من المدارس (بنين وبنات)، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجمعية الباحة الخضراء، والجمعيات الخيرية، والفرق الكشفية والتطوعية، وأكاديمية SF7 الرياضية.
وأكدت الجهات المنظمة أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المشتركة للارتقاء بالبيئة وتحسين جودة الحياة، عبر إشراك كافة فئات المجتمع في مشاريع التشجير والتنمية المستدامة.
واختتمت الفعالية بتقديم الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه المتواصل لمبادرات البيئة والمجتمع، ولجميع المشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذه الخطوة البيئية الرائدة.