أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة تطوير "محمية الأمير محمد بن سلمان"

وأشار إلى أن الاهتمام بالمحميات سيشكّل نقلة نوعية تسهم في المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي بشكل عام، وإسهامها في تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا على دعم جميع أعمال هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية، وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالها.