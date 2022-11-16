أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة تطوير "محمية الأمير محمد بن سلمان"

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه، اليوم، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، أندرو زالوميس والوفد المرافق له.
واطّلع أمير تبوك على أعمال الهيئة واستراتيجيتها، وأهم الفرص السياحية والاجتماعية، بالإضافة إلى الخطط والأهداف التي سيتم العمل عليها للحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها، وحماية البيئة داخلها بما يكفل التوازن البيئي بالمحمية.
وأشاد بما تحظى به البيئة من عناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، مؤكدًا أهمية الدور البارز للمحميات في تعزيز التنوع الأحيائي والمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها.
وأشار إلى أن الاهتمام بالمحميات سيشكّل نقلة نوعية تسهم في المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي بشكل عام، وإسهامها في تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدًا على دعم جميع أعمال هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية، وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالها.