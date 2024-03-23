نائب رئيس تجمُّع جازان الصحي يُدشِّن الأركان المشاركة في بطولة الغرفة التجارية

من جانبه، عبَّر الدكتور أحمد الشماخي عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية الرياضية المهمة، مثمنًا جهود فِرق العمل بتجمُّع جازان الصحي وجمعية لمسة إدراك الصحية في المساهمة في تنظيم مثل هذه الفعاليات المبتكرة والهادفة لتثقيف ورفع الوعي الصحي في المنطقة.