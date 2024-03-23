نائب رئيس تجمُّع جازان الصحي يُدشِّن الأركان المشاركة في بطولة الغرفة التجارية

دشَّن نائب الرئيس التنفيذي لتجمُّع جازان الصحي لتقديم الرعاية الصحية، الدكتور أحمد الشماخي، الأركان الصحية المشاركة في بطولة الغرفة التجارية الرياضية الرمضانية، بحضور نائب رئيس الغرفة التجارية بجازان الأستاذ أحمد السهلي.
وشملت الأركان الصحية المشاركة ثمانية أركان صحية تثقيفية وتوعوية، تهدف إلى تثقيف وتوعية الحضور بأهمية الصحة والعناية الذاتية بالصحة، بالشراكة المجتمعية مع جمعية لمسة إدراك للوقاية الصحية بجازان.
وتضمَّنت الأركان المشاركة مجموعة من الفعاليات والأنشطة التثقيفية التي تشمل السمنة والغذاء الصحي، والأمراض المزمنة، والأمراض المعدية والرعاية التنفسية الأولية، ونموذج الرعاية الصحية، والصحة المدرسية، والصحة السكانية، والطب الاتصالي، والتطوع الصحي، وعربة التبرع بالدم.
وقد لاقت الأركان الصحية إقبالاً واسعًا من قِبل الزوار والمشاركين في البطولة، الذين تمكنوا من تلقي المعلومات الصحية بطريقة مبسطة ومفيدة لتعزيز الوعي الصحي بين الحضور.
من جانبه، عبَّر الدكتور أحمد الشماخي عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية الرياضية المهمة، مثمنًا جهود فِرق العمل بتجمُّع جازان الصحي وجمعية لمسة إدراك الصحية في المساهمة في تنظيم مثل هذه الفعاليات المبتكرة والهادفة لتثقيف ورفع الوعي الصحي في المنطقة.