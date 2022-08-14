الجوف.. إعلان الجدول الزمني لجائزة التميز والإبداع في دورتها الثانية

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الجوف للتميز والإبداع عن إطلاق الدورة الثانية للجائزة، حيث أعلنت عن الجدول الزمني للجائزة والتي تحتوي على 12 مجالًا رئيسيًا وعدد من المجالات الفرعية.
وأوضح الأمين العام للجائزة مستشار أمير منطقة الجوف المشرف على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة الدكتور أحمد بن محمد السناني، أن الجائزة تحظى بدعم ومتابعة واهتمام من قبل أمير المنطقة، مما كان له الأثر في نجاح الدورة الأولى من الجائزة، مؤكداً حرصه على دعم المتميزين والمبدعين في المنطقة.
وأعلن د. السناني عن الجدول الزمني للدورة الثانية لهذا العام، حيث يبدأ التقدم على الجائزة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22\3\1444هـ ويستمر لمدة شهرين، في المجالات المحددة والتي تشمل المشاركة المجتمعية، التميز القيادي، الأداء الحكومي المتميز، المسؤولية المجتمعية، الزراعة والإنتاج الغذائي، حماية البيئة والإعلام الحديث والبحث العلمي والمشاريع الناجحة والتوطين والثقافة والفنون والنشاط الرياضي.
وحث السناني الجميع على زيارة موقع الجائزة الإلكتروني www.joufaward.sa للتسجيل والاطلاع على دليل الجائزة وآلية وشروط الدورة الثانية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.