الجوف.. إعلان الجدول الزمني لجائزة التميز والإبداع في دورتها الثانية

وأوضح الأمين العام للجائزة مستشار أمير منطقة الجوف المشرف على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة الدكتور أحمد بن محمد السناني، أن الجائزة تحظى بدعم ومتابعة واهتمام من قبل أمير المنطقة، مما كان له الأثر في نجاح الدورة الأولى من الجائزة، مؤكداً حرصه على دعم المتميزين والمبدعين في المنطقة.