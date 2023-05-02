محافظ الليث يطَّلع على التقرير السنوي لجمعية البرِّ الخيرية ببني يزيد

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، رئيسَ مجلس إدارة جمعية البرّ الخيرية بمركز بني يزيد، نايف اليزيدي، والمدير التنفيذي للجمعية سعود اليزيدي، ومدير المشاريع التنموية خالد اليزيدي؛ حيث اطَّلع على التقرير السنوي للعام 2022م، بقيمةٍ إجمالية تجاوزت 3 ملايين ريال؛ شملت العديدَ من المشاريع والبرامج التنموية والاجتماعية؛ منها "الكفالات الشهرية للأسر والأيتام، وتفريج كربة، والسلال الغذائية، وترميم المنازل، وسقيا الماء، وعمليات العيون، ومحفظة فرصة لتمويل الأسر المنتجة، ومحطات تحلية المياه، ومساعدة الشباب على الزواج، وكفالة أسر السجناء"، كما استمع إلى شرحٍ موجز عن سير أعمال مشروع وقف البرّ الزراعي الذي يقع على مساحة 200,000 مترٍ مربّع، والمشاريع التي تمّ تنفيذها خلال موسم رمضان.