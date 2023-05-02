محافظ الليث يطَّلع على التقرير السنوي لجمعية البرِّ الخيرية ببني يزيد

أكَّد محافظُ الليث عمران الزهراني، أهميةَ الجهود التي تبذُلها جمعيات البرِّ الخيرية بالمحافظة، وما تحظى به من دعمٍ سخيٍّ من القيادة الحكيمة، أعزَّها الله، لمسيرة العمل الخيري، وتوسّع آفاقه من خلال البرامج والمشاريع الخيرية.
ونوّه إلى الأدوار التي تقوم بها الجمعيات من أعمال لخدمة المستهدفين من برامجها، ومثمّنًا جهودَ جمعية البرّ الخيرية بمركز بني يزيد، ودورها بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، رئيسَ مجلس إدارة جمعية البرّ الخيرية بمركز بني يزيد، نايف اليزيدي، والمدير التنفيذي للجمعية سعود اليزيدي، ومدير المشاريع التنموية خالد اليزيدي؛ حيث اطَّلع على التقرير السنوي للعام 2022م، بقيمةٍ إجمالية تجاوزت 3 ملايين ريال؛ شملت العديدَ من المشاريع والبرامج التنموية والاجتماعية؛ منها "الكفالات الشهرية للأسر والأيتام، وتفريج كربة، والسلال الغذائية، وترميم المنازل، وسقيا الماء، وعمليات العيون، ومحفظة فرصة لتمويل الأسر المنتجة، ومحطات تحلية المياه، ومساعدة الشباب على الزواج، وكفالة أسر السجناء"، كما استمع إلى شرحٍ موجز عن سير أعمال مشروع وقف البرّ الزراعي الذي يقع على مساحة 200,000 مترٍ مربّع، والمشاريع التي تمّ تنفيذها خلال موسم رمضان.
كما أطلق محافظ الليث مبادرتَيْ: كفالة 100 طفل رضيع، وتوفير 300 خزان للشرب لـ300 أسرة محتاجة.
من جانبه أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية تهدف لتحقيق تطلُّعات المستفيدين ببرامج ذات أثر رجعي، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق الاستدامة المالية، مُقدّمًا شكره لمحافظ الليث على اهتمامه ومتابعته لكافة مشاريع الجمعية.