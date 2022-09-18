تحت شعار "الطالب أولاً".. رئيس جامعة جازان يدشن الملتقى الرابع للإرشاد الطلابي "منار"

أشاد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بتجربة كلية الشريعة والقانون في تفعيل خدمة الطالب المرشد، كما طالب بضرورة المتابعة والقياس والتقييم، موجهاً في الوقت نفسه كليات الجامعة بضرورة تبادل الخبرات فيما بينها في مجال الإرشاد الأكاديمي.
جاء ذلك خلال تدشينه للملتقى الرابع للإرشاد الطلابي "منار" تحت شعار الطالب أولاً الذي نظمته وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام والطلاب.
وتضمنت فعاليات الملتقى عدة أوراق علمية تناولت مؤشرات سير العملية الإرشادية بجامعة جازان وقصة نجاح الطالب المرشد، وكذلك الإرشاد التقني وكيفية نجاح التجربة في رفع مستوى الإرشاد الأكاديمي، وتفعيل دور الطالب المتفوق والمبدع في عملية الإرشاد إضافة إلى دور التقنية في الإرشاد.
وأوصى الملتقى بدعم تبادل الخبرات بين كليات الجامعة في مجال الإرشاد الأكاديمي، وتقويم العلمية الإرشادية باستخدام أدوات الملاحظة والاستبيان، وضرورة وجود أخصائي نفسي في كل وحدة إرشادية، والتنوع في التجارب الإرشادية الناجحة وتعميمها في الكليات، وتقديم خدمات الإرشاد لذوي الاحتياجات الخاصة إلكترونياً.