تحت شعار "الطالب أولاً".. رئيس جامعة جازان يدشن الملتقى الرابع للإرشاد الطلابي "منار"

وأوصى الملتقى بدعم تبادل الخبرات بين كليات الجامعة في مجال الإرشاد الأكاديمي، وتقويم العلمية الإرشادية باستخدام أدوات الملاحظة والاستبيان، وضرورة وجود أخصائي نفسي في كل وحدة إرشادية، والتنوع في التجارب الإرشادية الناجحة وتعميمها في الكليات، وتقديم خدمات الإرشاد لذوي الاحتياجات الخاصة إلكترونياً.