"ابتكارات مساعي".. جمعية تحتضن الأفكار وتحولها إلى مشاريع مؤثرة

في خطوة تعكس إيمانها بقوة الابتكار ودوره في صناعة التغيير، أطلقت جمعية مساعي الخيرية مبادرة “ابتكارات مساعي”، الهادفة إلى استقطاب الأفكار الإبداعية واحتضانها، والعمل على تطويرها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز الأثر التنموي.