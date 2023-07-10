مكة.. "المودة" للتنمية الأسرية تقدم خدماتها لأكثر من 25 ألف أسرة خلال النصف الأول من 2023

قدَمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، خدماتها لأكثر من 25 ألف أسرة خلال النصف الأول من العام 2023، بإجمالي عدد خدمات بلغت 44,709 خدمة من خلال مبادرات الجمعية التي تشمل الرجل والمرأة والطفل والشباب وكبار السن.
وأشار المدير العام لجمعية المودة، محمد آل رضي أن الجمعية حققت في النصف الأول من العام 2023 نسبة 97% من مستهدف الفترة، حيث استفاد 5439 شخصًا من خدمات الإرشاد وفض النزاعات الأسرية التي يقدمها مركز المودة، وقد بلغ متوسط نسبة حالات الصلح من القضايا الواردة 58%، و723 سيدة معيلة تم تمكينهن اقتصادياً عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، وبلغ متوسط نسبة السيدات اللاتي تم تمكينهن 17%، وأكثر من 9 آلاف مستفيد ومستفيدة تم تعزيز مهارات جودة حياتهم عبر منصة العائلة،وأشارت التقارير أن نسبة ارتفاع المهارات الأسرية بلغت 82%.
وأضاف آل راضي أن الجمعية قدمت خدمات الحماية لأكثر من 7 آلاف طفل وامرأه، وبلغ متوسط نسبة إغلاق الحالات 97%، ومن خلال مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة تم لم شمل 1326 أسرة منفصلة بأبنائهم، كما قامت الجمعية بتطوير مهارات 596 مختصًا ومختصة، وتم علاج 393 طفلًا من الاضطرابات النمائية والسلوكية عبر عيادة قرة عين.
وأوضح أن متوسط نسبة الأداء التشغيلي للجمعية بلغ 91% خلال النصف الأول من العام 2023، وحققت الجمعية في تقييم الحوكمة درجة 99.66%، ومن خلال مركز العناية بالضيوف بلغت نسبة معالجة الشكاوى الواردة من المستفيدين 94%، وبلغ متوسط نسبة الاستجابة للمكالمات عبر المركز 85%، كما بلغت نسبة رضا أصحاب المصلحة 90%.