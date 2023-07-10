مكة.. "المودة" للتنمية الأسرية تقدم خدماتها لأكثر من 25 ألف أسرة خلال النصف الأول من 2023

وأشار المدير العام لجمعية المودة، محمد آل رضي أن الجمعية حققت في النصف الأول من العام 2023 نسبة 97% من مستهدف الفترة، حيث استفاد 5439 شخصًا من خدمات الإرشاد وفض النزاعات الأسرية التي يقدمها مركز المودة، وقد بلغ متوسط نسبة حالات الصلح من القضايا الواردة 58%، و723 سيدة معيلة تم تمكينهن اقتصادياً عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، وبلغ متوسط نسبة السيدات اللاتي تم تمكينهن 17%، وأكثر من 9 آلاف مستفيد ومستفيدة تم تعزيز مهارات جودة حياتهم عبر منصة العائلة،وأشارت التقارير أن نسبة ارتفاع المهارات الأسرية بلغت 82%.