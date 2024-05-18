مركز الملك سلمان للإغاثة يُكَرّم الجمعيات الأهلية المنفذة لمشاريعه

وقال "السويلم"، في كلمة له: أصالةً عن نفسي ونيابةً عن زملائي في الجمعيات الأهلية، نُثَمن للمستشار في الديوان الملكي، الرئيس التنفيذي بالمركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والإخوة المسؤولين في المركز، ما يبذلونه من جهود من أجل النهوض بالقطاع غير الربحي، وما تحظى به الجمعيات الأهلية المتعاونة معه من اهتمام ورعاية وتسهيلات أسهمت مباشرة في تقديم خدمات متميزة وبكفاءة عالية.