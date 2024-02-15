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محافظ الطائف يطّلع على سير اختبارات الفصل الدراسي الثاني في المدارس

أكثر من "٢٠٠" ألف طالب وطالبة
محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز
محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز

اطلع محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، اليوم الخميس، على سير اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس المحافظة بقسميها البنين والبنات.

واطمأنّ الأمير سعود بن نهار على سير اختبارات الطلاب والطالبات، خلال اطلاعه على تقرير عن بداية سير الاختبارات للفصل الدراسي الثاني من مدير تعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي. مؤكّدًا سموه على الحرص والاهتمام بتوفير الأجواء والتجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات كافة لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة، وتهيئة البيئة المناسبة لهم.

وأكّد مدير تعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1400 مدرسة؛ أدّوا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بيسر وسهولة، مشيدًا بدور أولياء الأمور المهم في تهيئة الأجواء الأسرية للأبناء لتأدية الاختبارات بكل يسر وطمأنينة.

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز

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