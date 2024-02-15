محافظ الطائف يطّلع على سير اختبارات الفصل الدراسي الثاني في المدارس

واطمأنّ الأمير سعود بن نهار على سير اختبارات الطلاب والطالبات، خلال اطلاعه على تقرير عن بداية سير الاختبارات للفصل الدراسي الثاني من مدير تعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي. مؤكّدًا سموه على الحرص والاهتمام بتوفير الأجواء والتجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات كافة لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة، وتهيئة البيئة المناسبة لهم.