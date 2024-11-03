أمير تبوك يستقبل مدير التعليم ويطلع على تقرير عن أعمال ولجان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، الذي قدم له تقريراً عن أعمال ولجان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في مدارس منطقة تبوك.
واطمأن أمير منطقة تبوك على سير اختبارات الطلاب والطالبات، التي بدأت اليوم في المدارس والتي استقبلت أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، مؤكداً على الحرص والاهتمام بتوفير الأجواء والتجهيزات المناسبة للطلاب والطالبات لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.
ونوه بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله - وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات.
من جانبه أعرب مدير التعليم بالمنطقة عن شكره وعرفانه ومنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة لأمير منطقة تبوك على ما يجده العمل التعليمي من دعم واهتمام من عنايته المستمرة بأبنائه الطلاب والطالبات.