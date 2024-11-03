أمير تبوك يستقبل مدير التعليم ويطلع على تقرير عن أعمال ولجان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، الذي قدم له تقريراً عن أعمال ولجان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في مدارس منطقة تبوك.