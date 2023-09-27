بحفل ومعرض وفعاليّات منوعة.. "تعليم المجمعة" يحتفل باليوم الوطني الـ 93

رعى مساء اليوم الأربعاء محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، حفل إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93 بشعار "نحلم ونحقق"، وذلك في مسرح الإدارة.
وكان في استقبال محافظ المجمعة فور وصوله، مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم وعددٌ من قيادات الإدارة، واطلع محافظ المجمعة على المعرض الفني وشاهد أعمال الطلاب الفنية، ثم دشن مبادرة "كن ذا أثر" لمعالجة التشوه البصري في الميدان المدرسي.
بعد ذلك، توجّه الجميع إلى مقر الحفل، وفور وصولهم عُزِف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل المُعد بهذه المناسبة بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير التعليم كلمة ثمَّن فيها رعاية محافظ المجمعة وتشريفه حفل الإدارة ومشاركته لأبنائه وبناته الطلبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93.
وأكد "الملحم" أنّ الاحتفاء باليوم الوطني هو تعزيز للهوية الوطنية وبناء للشخصية السعودية الطموحة التي تعتز بماضيها وتعمل على رفعة بلادها في كل المجالات، لتفخر بالوطن ومؤسس هذا الكيان العظيم وتستشعر ما وصل إليه من تقدم وتطور وازدهار.
واستمتع الحضور بمشاهدة لوحات إنشادية وفنية، ثم شارك محافظ المجمعة في ختام الحفل بتكريم الراعي الرسمي للاحتفاء الشيخ حمد بن محمد الدريس، ثم تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.