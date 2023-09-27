بحفل ومعرض وفعاليّات منوعة.. "تعليم المجمعة" يحتفل باليوم الوطني الـ 93

بعد ذلك، توجّه الجميع إلى مقر الحفل، وفور وصولهم عُزِف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل المُعد بهذه المناسبة بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير التعليم كلمة ثمَّن فيها رعاية محافظ المجمعة وتشريفه حفل الإدارة ومشاركته لأبنائه وبناته الطلبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93.