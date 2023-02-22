"الشيخ" يؤكد أهمية يوم التأسيس في استذكار عراقة تاريخ المملكة وحضارتها المتجذرة

أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة أقام مع قسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع منطقة مكة المكرمة وبمشاركة العديد من الجهات فعالية في أحد الأسواق التجارية بجدة بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس وهي إحدى الفعاليات الميدانية بمناسبة يوم التأسيس والتي تعني بتوعية الأطفال ودورهم البيئي من خلال الألعاب والأنشطة التفاعلية المصاحبة.
وأضاف "الشيخ" أنها امتداد للفعاليات التي سيشارك بها المكتب بمحافظة جدة بتلك المناسبة الوطنية.
وبين أنه تم توزيع الشتلات، والهدايا التذكارية للمواطنين والمقيمين من زوار الفعاليات بهدف المشاركة في الاحتفال بيوم التأسيس وزيادة الوعي البيئي في تشجير وزراعة الشتلات في مختلف أحياء المحافظة، للإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة الواردة في مضامين برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، بما يضمن مشاركة فعالة من جميع أفراد المجتمع.
وشدد " الشيخ" على أهمية يوم التأسيس في استذكار عراقة تاريخ المملكة وحضارتها المتجذرة، منذ تأسيسها وحتى ما وصلت إليه وتحقق لها من مكانة وثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم، وما تشهده من نهضة تنموية وثقافية واقتصادية في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف ، على أن هذه المناسبة مناسبة اعتزاز وفخر عظيم بقيادات مخلصة لوطنٍ شامخ يؤصل جذوره في أعماق التاريخ منذ بداية الدولة السعودية الأولى.