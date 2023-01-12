رولا كتبي: عيادات متنقلة للكشف المبكر عن أمراض نحل العسل

أعلنت مدير مشروع عيادات النحل المتنقلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتورة رولا عادل كتبي، اليوم الخميس، عن تدشين عيادات متنقلة مزودة بمعمل خاص للكشف المبكر عن أمراض نحل العسل، ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين والنحالين.
وقالت "كتبي": إن الوزارة تهدف من توريد هذه العيادات المتنقلة إلى الإسهام في تحقيق رؤية وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطوير تربية النحل بالمملكة عبر توفير خدمة سريعة لتشخيص الأمراض والآفات التي تصيب طوائف النحل.
والتوصية بطرق المكافحة لمساعدة مربي النحل على تحسين أداء الطوائف وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى وتقديم أفضل الخدمات للنحالين والمهتمين بتربية النحل في جميع المناطق.
وأضافت "كتبي"، أن فرق المختصين بالعيادة يفحصون طوائف النحل بنطاق عمل العيادة في كل منطقة أو محافظة أو مركز ومساعدتهم في اتخاذ إجراءات للحد من الإصابة بالأمراض.
وأشارت إلى أن ذلك ضمن برنامج تطوير أعمال النحل الذي يشمل تقديم الرعاية الصحية للمناحل وتشخيص الآفات والأمراض وتوفير الأدوية وعجائن التغذية.
وأكدت أهمية معرفة النحال وقدرته على إدارة المنحل؛ حيث تعد ضرورة أساسية في استدامة المناحل والمحافظة عليها؛ لأن الأمراض التي تصيب النحل سواء كان مستوردًا أو محليًا، وبالأخص بعض الأمراض مثل (الفاروا، النوزيما، الأكارين) تظهر لأسباب عدة؛ من أهمها: ضعف الخلية، والظروف المناسبة للمرض.
وحول أبرز الأمراض التي تصيب النحل، ذكرت مدير مشروع عيادات النحل المتنقلة، أنها قد تكون بكتيريا مثل "تعفن كل من الحضنة الأوروبي والأمريكي"، أو فيروسية كـ"تكيس الحضنة والتشوه والشلل"، أو فطرية مثل "الحضنة الطباشيري"، أو ما يصيب الجهاز الهضمي كـ"النوزيما والإسهال والفاروا والبروتوزوا".
من جهته قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: إن الوزارة وضعت خطة لتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل؛ عن طريق مبادرات لتحسين وحماية سلالة النحل المحلية والمحافظة عليها، وتطوير الكفاءة الإنتاجية من الملكات، والطرود وإنتاج العسل، والمنتجات النحلية الأخرى، وتنمية وحماية المراعي النحلية، وتنظيم استغلالها وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية.
وأشار "الغامدي" إلى جهود الوزارة لخدمة النحالين، من خلال منصة "زراعي"؛ لتسهيل إصدار التراخيص لمناحل الأفراد، وتصاريح مزاولة المهنة، وتراخيص مشروعات إنتاج العسل، بالإضافة إلى تطبيق "مرشدك الزراعي" للتواصل المباشر مع الخبراء في مجال تربية النحل.
كما أكد أهمية العيادات المتنقلة التي وفرتها الوزارة؛ لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في مواقع النحالين مع تقديم الخدمات الإرشادية.