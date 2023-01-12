رولا كتبي: عيادات متنقلة للكشف المبكر عن أمراض نحل العسل

وأكدت أهمية معرفة النحال وقدرته على إدارة المنحل؛ حيث تعد ضرورة أساسية في استدامة المناحل والمحافظة عليها؛ لأن الأمراض التي تصيب النحل سواء كان مستوردًا أو محليًا، وبالأخص بعض الأمراض مثل (الفاروا، النوزيما، الأكارين) تظهر لأسباب عدة؛ من أهمها: ضعف الخلية، والظروف المناسبة للمرض.