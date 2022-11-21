100 هدية يقدمها المشاركون والمستفيدون من مبادرة "رد الجميل" لأيتام جدة

قدّم المشاركون والمستفيدون من مبادرة (رد الجميل) التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع مركز دلني للأعمال إحدى مبادرات بنك التنمية الاجتماعية 100 هدية لأبناء وبنات جمعية رعاية الأيتام بجدة.
وشكر مدير التطوع لجمعية رعاية الأيتام بجدة عثمان حكمي، الخبراء والمستشارين والمستفيدين الذين شاركوا في تصميم وتقديم هذه الهدايا للأيتام، ضمن فعالية اليوم الاستشاري وذلك بتقديم هذه الهدايا، بالإضافة إلى تقديمهم الاستشارات الفردية المباشرة للمستفيدين بمختلف فئاتهم، ما بين رواد الأعمال والأسر المنتجة والمنظمات غير الربحية، كجزء من رد الجميل لوطنهم بتقديم عصارة خبراتهم وتجاربهم، ومشاركة حلولهم التخصصية للمستفيدين.
ونوه بالأثر الكبير الذي لمسته الجمعية على أبنائها الذين ابتهجوا بهذه الهدايا وما صنعته من شعور جميل في نفوسهم.
الجدير بالذكر أن جمعية رعاية الأيتام بجدة تعد من أبرز الجمعيات التي ترعى الأيتام وتسهم في تحسين جودة حياتهم من خلال حزمة من الخدمات النوعية، والمشاريع التنموية، وتقوم بدورها على أكمل وجه بالشراكة مع عدة جهات بهدف نقل مستفيديها من الرعوية إلى التنموية ورفع كفاءة حياتهم في جميع مجالاتها، التعليمية والصحية والمهارية والسكنية وغيرها.