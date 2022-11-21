100 هدية يقدمها المشاركون والمستفيدون من مبادرة "رد الجميل" لأيتام جدة

وشكر مدير التطوع لجمعية رعاية الأيتام بجدة عثمان حكمي، الخبراء والمستشارين والمستفيدين الذين شاركوا في تصميم وتقديم هذه الهدايا للأيتام، ضمن فعالية اليوم الاستشاري وذلك بتقديم هذه الهدايا، بالإضافة إلى تقديمهم الاستشارات الفردية المباشرة للمستفيدين بمختلف فئاتهم، ما بين رواد الأعمال والأسر المنتجة والمنظمات غير الربحية، كجزء من رد الجميل لوطنهم بتقديم عصارة خبراتهم وتجاربهم، ومشاركة حلولهم التخصصية للمستفيدين.