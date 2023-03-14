"تقني مكة" ينظم ملتقى التوظيف لخريجي الكليات التقنية بالطائف

نظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة ملتقى التوظيف لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالشراكة مع شركة أرامكو السعودية نابورس للحفر (سند).
وأشار مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي القرني إلى أن تنظيم لقاء التوظيف المشترك مع شركة (سند) عقداليوم في مقر الكلية التقنية للبنين بالطائف، حيث تم توفير ما يقارب مائتي وظيفة لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في تخصصات: التقنية الكهربائية وتقنية اللحام والتقنية الميكانيكية وتقنية التبريد والتكييف وتقنية المحركات والمركبات وتقنية التصنيع (الإنتاج).
وشكر "القرني" شركة أرامكو السعودية نابورس للحفر على توفير هذه الوظائف للخريجين ووجّه شكره للكلية التقنية للبنين بالطائف على استضافة اللقاء.
وبدأ اللقاء اليوم بمسرح الكلية بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف خالد الغامدي ووكلاء الكلية وإدارة التنسيق الوظيفي بالكلية وممثلي الشركة زاهر عسيري وعبد الرحمن السنين.
وألقى عميد الكلية كلمة شكر فيها الإدارة العامة بالمنطقة على اختيار كلية التقنية بالطائف لاستضافة هذا اللقاء مُرحبًا بممثلي الشركة وخريجي الكليات والمعاهد الذين حضروا للتقديم على هذه الوظائف.
ثم قدم ممثلا الشركة تعريفًا شاملاً عن الشركة وتأسيسها والدور الذي تقوم به وآلية العمل والمميزات التي سيحصل عليهاالمتدرب بعدالوظيفة.
وفي نهايةاللقاء تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات من الخريجين، حيث تمت الإجابة عن سائر أسئلتهم واستفساراتهم.