"تقني مكة" ينظم ملتقى التوظيف لخريجي الكليات التقنية بالطائف

وأشار مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي القرني إلى أن تنظيم لقاء التوظيف المشترك مع شركة (سند) عقداليوم في مقر الكلية التقنية للبنين بالطائف، حيث تم توفير ما يقارب مائتي وظيفة لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في تخصصات: التقنية الكهربائية وتقنية اللحام والتقنية الميكانيكية وتقنية التبريد والتكييف وتقنية المحركات والمركبات وتقنية التصنيع (الإنتاج).